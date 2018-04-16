Почтальоны растащили пенсию челябинки, пока в ПФР тянули с изменением способа доставки

Челябинка лишилась почти 40 тысяч рублей, пока в Пенсионном фонде меняли способ доставки ей пенсии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провело проверку по обращению местной жительницы о невыплате в течение двух месяцев страховой пенсии по старости.

Установлено, что женщина переехала в другой город, о чем поставила в известность районное управление пенсионного фонда, попросив изменить способ доставки пенсии. Однако сотрудники ПФР решили не торопиться с исполнением просьбы, и вместо установленных административным регламентом 3 дней тянули с переоформлением 2 месяца.

Пока чиновники прохлаждались, пенсия женщины за ноябрь-декабрь 2017 года в размере свыше 38 тысяч рублей была похищена.

В связи с выявленными нарушениями закона в ГУ УПФР в Ленинском районе Челябинска прокурором внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба гражданину).

Как уточнили в пресс-службе УФПС по Челябинской области, ведомство оказывает максимальное содействие полиции в установлении всех деталей происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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