Как всегда: с началом субботников Челябинск оказался завален мешками с мусором

Челябинские газоны с началом субботников оказались завалены мешками мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главы сразу нескольких районов областного центра пожаловались на нерасторопность городских служб.

В Челябинске на минувшей неделе начались субботники, проведение которых откладывалось из-за погодных сюрпризов нынешней весны. Однако, городские службы, как всегда, оказались к их началу неготовы.

«Субботники идут. Кучами мешки мусора складируют на газонах. Их никто не вывозит», – посетовал глава Советского района города Михаил Буренков. К нему присоединились главы других районов Челябинска.

Отметим, что проблемы с вывозом мешков с мусором, собранным в ходе субботников, возникают в Челябинске ежегодно. Впрочем, как и в других городах Южного Урала. Зачастую мешки с мусором, собранным неравнодушными горожанами, продолжают лежать на обочинах дорог и газонах неделями. Часть из них прорывается, и мусор вновь разлетается по близлежащей территории. Ежегодные требования главы Челябинска Евгения Тефтелева о более оперативном вывозе мусора результатов не дают: с каждой новой волной субботников ситуация повторяется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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