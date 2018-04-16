Дело о миллионной взятке для конкурсного управляющего направлено в суд

Конкурсный управляющий из Челябинска и ее сообщница предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава ведомства утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в получении коммерческого подкупа и посредничестве в коммерческом подкупе.

Напомним, женщин полиция задержала 2 июня прошлого года в центре Челябинска. При обыске у них обнаружили 1 миллион рублей. «Следствием установлено, что в июне 2017 года в Челябинске обвиняемая, являясь конкурсным управляющим внешнеторговой компании, при посредничестве второй обвиняемой получила от лица, действовавшего в интересах индивидуального предпринимателя, денежные средства в качестве коммерческого подкупа в размере 1 миллиона рублей за возвращение бизнесмену задатка в размере 6 миллиона 335 тысяч рублей, перечисленного ранее за участие в торгах по продаже имущества внешнеторговой компании», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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