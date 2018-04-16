В Челябинской области выясняют обстоятельства странной смерти 5-месячной девочки

Южноуральские следователи разбираются в причинах смерти 5-месяного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 14 апреля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире одного из домов Миасса обнаружено тело 5-месячной девочки.

При осмотре тела малышки признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами СКР региона проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка обнаружила мать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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