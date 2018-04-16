Пустыня или ядовитое болото: эксперты оценили последствия деятельности Томинского ГОКа

Экологи призвали губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не прятаться от объективной оценки последствия деятельности лоббируемого властями ГОКа на водные ресурсы всего региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественное движение «Большой Челябинск» обратилось к главе Южного Урала с открытым письмом.

В документе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в очередной раз, призывают проявить ответственный подход к рассмотрению важнейших аспектов катастрофического влияния деятельности Томинского ГОКа (учрежден Русской медной компанией) на экологию не только Сосновского района, но, по меньшей мере, всей Челябинской агломерации.

Еще осенью 2015 года группа ученых, возглавляемая директором ООО «Южно-Уральский институт водного хозяйства» Раисой Казанцевой, высказала опасения перетекания Шершневского водохранилища в карьеры Томинского ГОКа из-за разницы в высотных отметках дна водохранилища и карьеров, напомнили активисты.

В октябре 2016 года данные опасения подтвердила профессор кафедры гидрологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Ольга Гуман. Приглашенная на рабочую встречу по проблеме строительства Томинского ГОКа, проходившую под эгидой Общественной палаты Челябинской области, в качестве одной из защитник проекта РМК, г-жа Гуман заявила: «Ваши Шершни будут осушены, потому что вода уйдет в карьер».

Более осторожно, но не менее однозначно, по этому поводу высказался доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский горный университет» Дмитрий Лигоцкий, напоминают авторы открытого письма. «Беспокоиться о том, что водохранилище может уйти в карьер, – как смотреть страшный сон, – отметил эксперт. – Для этого нет ни геологических, ни гидрогеологических оснований. Если все-таки возникает проблема повышенной утечки, создаются защитные скважины, куда нагнетается специальный раствор, а также защитная стенка, полностью изолирующая объект. Если, не дай Бог, что-то наметится, эти мероприятия можно быстро реализовать».

«Таким образом, все без исключения ученые, даже те, кто находится на стороне ЗАО РМК, говорят о возможном уничтожении нашего единственного питьевого источника – Шершневского водохранилища не только путем сброса поверхностных, зараженных тяжелыми металлами вод (как это сейчас происходит в Карабаше в отношении Аргазинского водохранилища), но и путем полного перетекания Шершневского водохранилища в карьеры Томинского ГОКа и его дальнейшего выкачивания», – делают вывод общественники.

Конечно, Дмитрий Лигоцкий говорит о возможности защиты Шершневского водохранилища путем создания защитных скважин и стенок, путем нагнетания специального, тампонирующего, раствора. «Но, в связи с этим, хотелось бы узнать, кто будет осуществлять контроль за состоянием Шершневского водохранилища в связи с его возможным осушением, кто будет осуществлять мероприятия по бурению скважин, нагнетанию в них тампонирующего раствора, и созданию защитной стенки? Кроме того, общественность очень сильно интересует вопрос, за чей счет будут оплачиваться данные работы, по ликвидации ущерба от деятельности Томинского ГОКа? – обращается к губернатору лидер активистов Юрий Черкасов. – Насколько мне известно, Русская медная компания, инициатор строительства Томинского ГОКа, не взяла на себя обязательства по ликвидации возможного ущерба, как не взяла на себя и обязательства по ликвидации ущерба Карабашского медеплавильного предприятия».

По самым скромным оценкам, стоимость проведения работ по недопустимости перетекания Шершневского водохранилища в карьеры Томинского ГОКа, составит 20-30 миллиардов рублей в нынешних ценах, что совпадает с ценой рекультивации Коркинского разреза путем переброски в него отвалов горных пород этого разреза, отмечают авторы письма. «Следует ли, ликвидировать одну гигантскую яму, создавая еще две, и, кроме того, создавая реальные риски для Шершневского водохранилища?» – в очередной раз задают вопрос общественники.

Кроме того, экологический аудит, проведенный за бюджетные деньги, не рассмотрел вопрос воздействия как карьеров Томинского ГОКа. так и хвостохранилища (в существующем варианте – пруда-отстойника) на единственный питьевой источник поселка Первомайский, Шеинское месторождение подземных вод, отмечают экологи. Это месторождение может быть как выкачано в процессе добычи меди, так и перекачано в карьеры Томинского ГОКа. Кроме того, может быть отравлено химическими стоками с хвостохранилища (пруда-отстойника) Томинского ГОКа, уверены они.

«К обозначенным выше водным проблемам, для Челябинска и его пригородов, возникающим в связи со строительством Томинского ГОКа, добавляется вполне явная перспектива уничтожения озера Синеглазово, химического заражения подземных вод Коркинского района из-за складирования токсичных отходов Томинского ГОКа в Коркинский угольный разрез, химического загрязнения реки Селезян, и, в дальнейшем, питьевых источников Еткульского района (ситуация рассматривается по аналогии с катастрофической ситуацией в Троицке от заражения отходами Учалинского ГОКа)», – продолжают проблем безрадостных перспектив для водной сферы региона авторы письма.

«Челябинск и челябинцы не заслуживают такой участи, – подчеркивают активисты, обращаясь к Борису Дубровскому. – Челябинск может и должен стать территорией современного развития, полностью исключающего опасные риски возникновения катастрофических ситуаций самого дикого и чудовищного свойства. Наш фонд развития региональной агломерации «Большой Челябинск», как зарегистрированная общественная организация, выступающая исключительно за новые, чистые и ответственные подходы к развитию Челябинска и пригородов, в очередной раз призывает вас и вашу команду рассмотреть все аспекты созданной во многом искусственно, благодаря лоббированию этого проекта руководством региона, проблемы Томинского ГОКа, с позиций полной и безоговорочной ответственности управленцев за итоговые результаты своего управленческого труда и за все возможные последствия принимаемых решений».

Челябинск, Виктор Елисеев

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