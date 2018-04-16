Обманутые женщины сдали афериста полиции, пока тот лежал в больнице

Челябинки объединились, чтобы поймать обманувшего их мошенника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками следственного подразделения отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску расследуются уголовные дела в отношении 49-летнего жителя Челябинска, совершившего в период с августа 2017 года по февраль 2018 года ряд мошенничеств в отношении южноуральцев.

Всего в результате преступных действий злоумышленник похитил у потерпевших деньги и имущество на общую сумму около 1 миллиона рублей.

«Полицейские установили, что жертвами мошенника стали граждане в возрасте от 28 до 48 лет, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Подозреваемый знакомился с ними посредством социальной сети, входил в доверие, после чего, пользуясь затруднительным материальным положением либо психологическими проблемами потерпевших, а также под видом оказания юридических услуг, похищал денежные средства и материальные ценности».

Так, в июле 2017 года он похитил у переселенца 23 тысячи рублей, которые тот заплатил ему за оформление документов с целью получения гражданства. В апреле 2018 года в отдел полиции «Тракторозаводский» с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 48-летняя челябинка, которая рассказала стражам порядка, что в августе 2017 года в одной из социальных сетей она познакомилась с мужчиной, с которым в последствие у нее возникли близкие отношения. Спустя некоторое время он под предлогом оказания юридической помощи при оформлении процедуры банкротства и займа денежных средств в долг, похитил у нее деньги на общую сумму около 400 тысяч рублей.

В феврале 2018 года по номеру телефона её бывшего знакомого, скрывшегося с деньгами, женщине удалось выйти на связь с новой сожительницей афериста, которая распоряжалась его телефоном, пока тот находился в больнице. Пока мошенник лечился в стационаре, с женщиной связались еще 4 жительницы города, пострадавшие от мошеннических действий ее нового сожителя. Пострадавшие челябинки обсудили свое нерадостное положение и обратились за юридической помощью к одному адвокату, после чего в апреле 2018 года под руководством юриста написали заявления в полицию.

Полицейские установили, что все потерпевшие, в том числе обратившийся ранее в 2017 году мужчина, аналогично описали внешность предполагаемого подозреваемого, при этом рассказали, что злоумышленник представлялся именами Мурад или Махмуд.

В настоящее время материалы проверок по сообщениям о всех фактах мошеннических действий в отношении женщин объединены в одно производство по уголовному делу, возбужденному в апреле текущего года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

В итоге полицейские задержали афериста в одной их городских клинических больниц. В настоящее время он отправлен в СИЗО.

Полицейские продолжают осуществлять комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор доказательств вины подозреваемого и установление иных аналогичных эпизодов его преступной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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