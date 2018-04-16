Экс-начальница почты получила год условно за кражу денег пенсионера

В Челябинске бывшую начальницу почтового отделения осудили за кражу денежного перевода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал бывшую начальницу почтового отделения в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Установлено, что в период с февраля по май 2017 года до 23 мая 2017 злоумышленница, являясь начальником одного из почтовых отделений Челябинска, похитила 7 тысяч 650 рублей, внеся в бланк почтовых денежных переводов заведомо ложные сведения о получении их пенсионером, подделав его подпись.

Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Преступление было выявлено в результате внутренней служебной проверки, горожанка уволена.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В пресс-службе УФПС Челябинской области подчеркнули, что пенсионер, не дождавшийся перевода, не пострадал: все деньги и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Поэтому мужчине возместили «потерянные» деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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