На Южном Урале ожидаются НМУ при сильном ветре

Южноуральцев предупредили об очередном режиме неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 16-17 апреля в регионе в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 22 часов 16 апреля до 19 часов 17 апреля на территории Челябинска объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени. Аналогичное предупреждение действует для некоторых промышленных предприятий Южного Урала. Отметим, что это явление будет наблюдаться при сильном ветре северо-западного направления – 4-9 метров в секунду (по области – до 12 метров в секунду).

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.18

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