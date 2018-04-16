В Челябинске посетитель ночного клуба напал на полицейского

Нетрезвый челябинец набросился с кулаками на дежурившего у дороги инспектора ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел у одного из ночных клубов Челябинска.

«Молодой человек, подойдя к инспекторам ДПС, осуществлявшим надзор за дорожной ситуацией, в том числе профилактические мероприятия по недопущению управления транспортными средствами в нетрезвом виде, пытался спровоцировать конфликтную ситуацию, в ходе которой нанес удар инспектору», – рассказали в ведомстве. В полиции предполагают, что посетитель ночного клуба хотел сесть за руль своего автомобиля, несмотря на то, что уже «принял на грудь». Когда сотрудники ГИБДД попытались ему помешать, челябинцу это не понравилось, что и спровоцировало его на агрессивную выходку.

В настоящее время следственными органами СУ СКР по Челябинской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.18

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