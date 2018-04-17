Число пожаров в Челябинской области растет в геометрической прогрессии

В понедельник южноуральские леса горели вдвое чаще, чем в воскресенье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, за минувшие сутки в лесах Южного Урала ликвидировали 12 пожаров на площади 104,3 гектара.

Четыре возгорания произошло в Кунашакском (11,5 гектаров) лесничестве, три – в Шершневском (31,2 гектара), по два – в Красноармейском (42 гектара) и Увельском (18,6 гектара), еще одно – в Октябрьском (1 гектар). На тушении были задействованы 98 человек и 38 единиц техники.

По состоянию на утро 17 апреля на территории зеленого фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 18 пожаров на площади 150,9 гектара. Возгорания произошли на территориях Каслинского (1), Красноармейского (2), Кунашакского (4), Октябрьского (1), Саткинского (1), Увельского (2) и Шершневского (7) лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 176 человек и 60 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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