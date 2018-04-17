В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой

В Челябинске два «Форда» не поделили дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского ГИБДД, авария произошла в понедельник, 16 апреля, в 11:00 напротив дома № 291/1 по проспекту Победы.

Водитель микроавтобуса «Форд Транзит», направлявшегося по маршруту №126, на регулируемом перекрестке при совершении разворота совершил столкновение с двигающимся в прямом направлении автомобилем «Форд».

В результате ДТП травмы получила пожилая пассажирка легковушки. Женщине назначили амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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