Бывшего главу южноуральского села оштрафовали за безвозмездную аренду техники

Бывший глава сельского поселения осужден за злоупотребления должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чесменский районный суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями главой органа местного самоуправления.

В суде установлено, что южноуралец, находясь на посту главы Углицкого сельского поселения, в 2015 году передал технику, принадлежащую сельскому поселению (трактор и экскаватор), в безвозмездное пользование аффилированной организации, которая в период 2015-2017 годов не производила арендные платежи за пользование техники и использовала ее с целью получения прибыли.

Преследуя собственные корыстные интересы, чиновник нанес ущерб Углицкому сельскому поселению и администрации Чесменского района на сумму около 200 тысяч рублей.

Судья приговорил экс-главу к уплате штрафа в 110 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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