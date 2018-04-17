Увлеклись: южноуральские «охотники за металлом» подчистую разобрали забор у колодца

В Красноармейском районе полицейские задержали двух мужчин, стащивших металлическое ограждение водяной скважины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Красноармейского района обратился руководитель одной из управляющих компаний и сообщил, что неизвестные украли принадлежащие организации металлические конструкции. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники похитили 15 пролетов металлического ограждения водяной скважины. Сумма причиненного ущерба составила около 15 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив местных жителей, рассказавших оперативникам о незнакомцах, неоднократно приезжавших на приметной яркой машине, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин, 30-ти и 34-х лет.

Полицейские установили, что совершив хищение первый раз, подозреваемые вернулись, чтобы украсть еще часть металлического ограждения, но и на этом они не остановились и приехали в третий раз. Все украденное преступники сдавали в пункт приема металла.

По данному факту следственным отделом МВД России по Красноармейскому району возбуждено два уголовных дела, квалифицируемых частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Теперь увлекшимся южноуральцам грозит до 5 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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