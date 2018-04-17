На Южном Урале открывается весенний сезон охоты

В Челябинской области открывается сезон охоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, 21 апреля начинается сезон весенней охоты в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском и Чесменском районах области.

Он продлится 10 календарных дней. В этот период можно охотиться на селезней с подсадной уткой из укрытия, на токующих самцов глухаря и тетерева. В остальных районах области с 28 апреля откроется охотничий сезон на селезней с подсадной уткой из укрытия, самцов глухарей и тетеревов на токах, вальдшнепов на вечерней тяге.

Подробности предстоящей весенней охоты обсудили в министерстве экологии Челябинской области на совещании с охотпользователями. Минэкологии рекомендовало всем заинтересованным структурам и охотникам ознакомиться с ограничениями, установленными на период весенней охоты.

Весной во время сезона охоты запрещается:

– применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия;

– применение пневматического и метательного (луки, арбалеты) оружия;

– применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;

– использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;

– охота на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

– охота на вальдшнепа на утренней тяге;

– охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.

Запрещается в весенний период охоты добыча серых гусей, самок уток, тетерева, глухаря; болотно-луговой дичи, полевой и степной дичи, лысухи, рябчика, камышницы.

Разрешается добыча серой вороны в случае, если она указана в разрешении на добычу пернатой дичи. Разрешается добыча волка при наличии соответствующего разрешения на добычу пушных животных. При охоте с подсадной уткой из укрытия допускается применение чучел уток. С одной подсадной уткой могут осуществлять охоту не более двух охотников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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