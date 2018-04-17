Жительница Челябинской области украла у экс-супруга детей

Четыре часа судебные приставы уговаривали жительницу Южного Урала вернуть детей бывшему мужу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, почти детективная история произошла на минувшей неделе в Карталах.

В отдел судебных приставов обратился взволнованный молодой мужчина и попросил о помощи, сообщив, что его бывшая жена обманом похитила двух сыновей четырех и шести лет и увезла в неизвестном направлении. На руках у мужчины было судебное решение от ноября 2017 года, в соответствии с которым дети должны были жить с отцом, но не было самого исполнительного листа, на основании которого приставы могли бы возбудить исполнительное производство. Молодого человека отправили в суд за исполнительным листом и попросили сразу выяснить, где живет мать детей, чтобы понимать, откуда начинать поиски.

Мужчина вернулся буквально через час с исполнительным документом и, пока приставы вели процессуальную работу по возбуждению исполнительного производства, рассказал свою историю. Его жена стала матерью в юном возрасте – старшего родила, когда ей едва исполнилось 17 лет. Через два года появился младший сын, но мама не желала проводить все свое время с детьми и семьей, решив наверстать упущенное в молодые годы.

Ее муж взрослее супруги на семь лет, поэтому по-иному смотрел на жизнь: он имел очень серьезную и ответственную профессию, дорожил семьей, поэтому многодневные загулы жены стали поводом для частых ссор, а затем и развода. В суде отец добился, чтобы дети жили вместе с ним в его добротном частном доме, где есть все условия для их достойного содержания и воспитания. Вскоре в доме появилась и хозяйка, которую дети стали называть мамой.

Прозрение пришло к биологической матери малышей лишь тогда, когда ее бывший супруг инициировал в суде процедуру лишения ее родительских прав на сыновей. Но суд отказал в иске, так как женщина к этому времени устроилась на работу, сняла комнату в общежитии. Мама навещала детей по договоренности, поэтому в это утро отец детей совершенно спокойно оставил маму с мальчиками в доме, вышел в надворные постройки буквально на пять минут, а когда вернулся – ни сыновей, ни их матери не было.

Судебные приставы сразу же отправились по адресу общежития, где снимала комнату мать детей, провели опрос соседей, которые очень враждебно реагировали на людей в погонах и отца мальчиков. Но все-таки удалось выяснить, что малыши находятся в общежитии, правда, в какой из комнат на пяти этажах – неизвестно. Мать детей в это время была на работе – в местном магазинчике. Ее доставили домой, вызвали сотрудника органа опеки, участкового уполномоченного. Переговоры длились четыре часа, женщина вроде соглашалась отдать детей, но едва шагнув за порог, сразу же попадала под шквал советов соседок-доброхотов.

Наконец, после настойчивых уговоров, вынуждена передать детей. Все время переговоров они были в одном из соседних жилых помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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