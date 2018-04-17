Челябинцы смогут пожаловаться на транспорт

В Челябинске откроется «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, завтра, 18 апреля, откроется «горячая линия» по теме «Работа транспорта в Челябинске».

«Специалисты ответят на вопросы по работе общественного транспорта, состоянию остановочных комплексов, а также выслушают предложения по улучшению работы гортранспорта. По результатам мероприятия будет сформирован актуальный перечень вопросов», – рассказали чиновники.

«Горячую линию» проведут: член Общественного совета при администрации города Евгений Кочетов, начальник центральной диспетчерской службы МУП «Служба организации движения» Татьяна Окунева и ведущий специалист Управления транспорта Никита Тюрин.

Правда, что выйдет из подобной затеи, пока неизвестно. Ведь работать «прямая линия» будет лишь завтра в течение трех часов – с 13:00 до 16:00. И звонки будут приниматься по единственному номеру телефона: 776-40-75. Поэтому не исключено, что уже в самом начале работу поток звонков от горожан может просто «уронить» канал связи, и работа «горячей линии» прервется по техническим причинам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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