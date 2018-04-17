Перепутанные в роддоме челябинки отсудили у Минфина 2 миллиона рублей

Жительницы Южного Урала получат по миллиону рублей в качестве компенсации за то, что их перепутали в роддоме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой о взыскании компенсации за ошибку, перевернувшую им жизнь.

Напомним, шокирующий случай произошел в 1987 году в роддоме областного центра, где в одно время появились на свет две девочки с похожими фамилиями. Когда на следующий день после родов одной из матерей принесли ребенка на кормление, пациентка отказалась признавать в ней родную дочь. По словам матери, она рожала русую девочку с голубыми глазами, а перед ней лежал смуглый ребенок с темными волосами.

Женщина сообщила об этом врачам и потребовала вернуть ей кровного малыша, но те стали переубеждать пациентку в обратном, в итоге обозвали роженицу скандалисткой и пригрозили отправить в психбольницу. Челябинке ничего не оставалось, как забрать на воспитание чужую девочку, а ее дочь увезли жить в башкирскую деревню в 50 километрах от Челябинска. Спустя много лет челябинка, не оставляя надежды восстановить справедливость, разыскала в соцсетях настоящую дочь и предложила ей пройти ДНК-тест. По итогам экспертизы родство подтвердилось на 99,9 %.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании морального ущерба в размере 3 миллионов рублей. Впоследствии сумма иска выросла до 10 миллионов. В августе 2017 года Центральный районный суд обязал взыскать с Российской Федерации в лице министерства финансов компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Заявительница подала апелляцию в областной суд, однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Второй иск подали уже сами перепутанные женщины. Сумма иска также была определена в 10 миллионов рублей. Суд частично уговорил их требования, взыскав с Минфина по 1 миллиону рублей в пользу каждой.

Все эти деньги женщины намерены потратить на улучшение жилищных условий Люции Рамазановой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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