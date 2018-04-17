Челябинские антимонопольщики уличили «Ингосстрах» в демпинге

Челябинское УФАС забирает у «Ингосстраха» почти 200 тысяч рублей страховой премии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство выдало СПАО «Ингосстрах» предупреждение в связи с установлением признаков недобросовестных конкурентных действий при участии в аукционе на право оказания услуг ОСАГО владельцев транспортных средств.

Заказчик аукциона – МУП «Управление автомобильного транспорта» Озерска, начальная цена – 346 тысяч рублей. Согласно аукционной документации заказчику необходимо было заключить договоры ОСАГО по 54 транспортным средствам.

Антимонопольная служба по заявлению САО «ВСК» установила, что СПАО «Ингосстрах» нарушило порядок расчета страховой премии в поданной заявке и в результате обеспечило себе преимущества при проведении аукциона и было признано его победителем. Страховая компания не учла некоторые позиции технического задания при расчете предложенной цены контракта.

В частности, организация использовала коэффициенты страховых тарифов по мощности двигателя легкового автомобиля и территории преимущественного использования транспортного средства, не соответствующие установленным заказчиком в документации. Это позволило ей необоснованно занизить стоимость страхования.

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством о контрактной системе участники аукциона во время его проведения не обязаны представлять заказчику расчет предложенной цены, и, соответственно, заказчик не может отклонить заявку по причине занижения цены контракта.

В итоге демпинг со стороны «Ингосстраха» не позволил другим участникам аукциона стать исполнителями контракта для МУП «Управление автомобильного транспорта».

В связи с этим Челябинское УФАС России выдало страховой компании предупреждение о перечислении в бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства – установленной ей страховой премии в размере 193 тысяч рублей.

Предупреждение должно быть исполнено до 31 мая. В случае неисполнения предупреждения Челябинским УФАС России будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. За несоблюдение данных требований Закона о защите конкуренции установлен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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