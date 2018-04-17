На Южном Урале из детского сада пропал ребенок

В Магнитогорске из детского сада пропал 5-летний мальчик: сегодня утром мать привела его в учреждение, но вскоре выяснилось, что ребенка в группе нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня утром в Орджоникидзевском районе. Как показали камеры наружного наблюдения, установленные на здании, мать не передала ребенка воспитателю, а попрощалась с ним у ворот детского сада. Мальчик сам зашел в здание, через некоторое время вышел (дети с воспитателями находились в это время на участке) и отправился не на участок, а к центральным воротом. На улице к нему подошла какая-то женщина, взяла за руку и куда-то увела, сообщает «Первый областной».

Позже выяснилось, что женщина отвела ребенка к бабушке – там его через некоторое время и нашла полиция.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 17.04.18

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