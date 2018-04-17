«Что может быть лучше!»: в детском саду Копейска обнаружили мясо с кишечной палочкой

В дошкольное учреждение Копейска поставили мясо с кишечной палочкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в образце пробы мясной продукции, выработанной ООО «Мясное раздолье», и поставленной в МДОУ «Детский сад №52» Копейского городского округа.

В ходе проверки мясоперерабатывающего предприятия специалисты надзорного органа зафиксировали и другие нарушения. Так, разделка туш (полутуш, четвертин, отрубов), их обвалка и жиловка осуществляются в помещении, где отсутствуют приборы для учета температурного режима (по правилам данные технологические операции осуществляются при температуре воздуха в помещении не выше плюс 12 градусов). Кроме того, в низкотемпературной холодильной камере №1 для хранения поступающего мясного сырья, а также в камере №2 для хранения готовой продукции, мясная продукция расположена у стен холодильника (по правилам – на расстоянии 30 сантиметров от стенок).

В настоящее время ООО «Мясное раздолье» переведено на режим усиленного лабораторного контроля. Вплоть до 23 июня от 10 партий мясной продукции (говядина бескостная жилованная, замороженная в блоках) будут отбираться пробы для проведения в ФГБУ «Челябинская МВЛ» лабораторных исследований на содержание в выработанной мясной продукции бактерий группы кишечной палочки.

Отметим, что слоган предприятия: «Мясное раздолье». Что может быть лучше!»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.18

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