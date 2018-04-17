Фото Галустяна на киоске с шаурмой в Копейске признали незаконной рекламой

Челябинское УФАС России признало рекламу с изображением Михаила Галустяна ненадлежащей.
Как уже сообщал «Новый День», на использование изображения российского шоумена, юмориста, комедийного актера Михаила Галустяна антимонопольщикам пожаловались в ноябре прошлого года. Шоумен как бы приглашал воспользоваться услугами киоска общепита, располагавшегося в Копейске.
Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения, помимо фотографии Михаила Галустяна содержала надпись: «Шашлык, Шаурма, На углях…».
Заявитель указал, что использование в рекламе данного образа привлекает повышенное внимание потребителей к указанному объекту рекламирования в связи с популярностью и широкой известностью публике Михаила Галустяна.
Более половины участников заседания Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России также посчитали, что использование образа физического лица в данной рекламе воспринимается в качестве его одобрения организации общественного питания. При этом документов, подтверждающих рекомендацию Михаилом Галустяном данного заведения, представлено не было.
И хотя сразу же после жалобы в УФАС изображение шоумена с киоска исчезло, это не спасло бизнесмена о разбирательства. «Челябинское УФАС России признало индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в организации общественного питания и являющегося рекламодателем данной рекламы, нарушившим закон о рекламе», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В отношении коммерсанта будет возбуждено административное дело. Юридическому лицу за подобное нарушение грозил бы штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Однако индивидуальный предприниматель на этот раз может отделаться предупреждением.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 17.04.18
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