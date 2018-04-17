От укусов клещей пострадало вчетверо больше южноуральцев, чем год назад

В Челябинской области продолжает расти активность клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 13 апреля в медицинские организации региона обратилось 13 пострадавших от укуса клещей, в том числе 5 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 3 человека.

Нападение клещей отмечено в Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Варненском, Кунашакском районах, а также в Копейске, Магнитогорске и Челябинске.

«В этом году в условиях длительной холодной весны противоклещевые обработки по состоянию на 13 апреля не начаты, – отметили в ведомстве. – В настоящее время начаты мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и прочего».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.18

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