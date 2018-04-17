В Челябинской области продлили режим «черного неба»

Действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях продлили на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 16-18 апреля в регионе в приземном слое атмосферы наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19 часов 17 апреля до 19 часов 18 апреля на территории Челябинска объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени. Аналогичное предупреждение действует для некоторых промышленных предприятий Южного Урала.

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.18

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