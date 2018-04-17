Копейские маршрутчики объяснили повышение цен просьбой чиновников

Частные перевозчики Копейска заявили, что подняли стоимость проезда по просьбе мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня комиссия Челябинского УФАС России начала рассмотрение дела о повышении цен на проезд в маршрутных такси Копейска. Антимонопольщики подозревают, что в данном случае имеет место сговор частных перевозчиков, практически одновременно повысивших тариф с 23 до 26 рублей.

Между тем, сами маршрутчики не считают себя виновными. Сегодня они объяснили повышение цен настоятельной просьбой, которую получили от рабочей группы по спасению МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», давно уже находящегося в крайне плачевном финансовом состоянии.

Именно «прединфарктное состояние» муниципального перевозчика вынудило копейских депутатов одобрить повышение стоимости проезда в городских автобусах с 20 до 23 рублей с ноября 2017 года. Через некоторое время частников якобы попросили также увеличить тариф, так как копейчане стали предпочитать городскому транспорту маршрутки. Что вполне объяснимо: после повышения цен муниципальные автобусы не стали работать лучше, да и ездят маршрутки намного чаще МУП-овских автобусов.

Впрочем, никаких документов, подтверждавших бы просьбу чиновников, разумеется, частные перевозчики представить не смогли. В мэрии же категорически отрицают, что подобная просьба могла исходить как от администрации, так и от самого МУПа и рабочей группы по его спасению.

Несколько смазал впечатление от столь громкого заявления и другой аргумент частников. Они заявили, что на повышение их толкнули слишком большие расстояния, которые приходится преодолевать маршруткам, снующим между поселками. Выходит, был у маршрутчиков и свой интерес. Хотя расстояния у них как раз и не такие большие, если сравнить с теми же Челябинском.

Теперь антимонопольщикам предстоит рассмотреть экономическую обоснованность повышения цен на проезд в маршрутных такси Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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