Ученые собираются клонировать сибирских мамонтов

Ученые намерены клонировать мамонтов. Соответствующий проект стартует в Гарвардском университете США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мамонты были одним из самых распространенных и крупных травоядных в Северной Америке, Сибири и Берингии в Плейстоцене (2,588 млн лет назад -11,7 тысячи лет назад) и раннем Голоцене (эпоха последних 12 тысяч лет). Однако потепление и их истребление привело к исчезновению гиганта около 10 тысяч лет назад. Изолированные популяции вне пределов человеческой досягаемости сохранялись еще на протяжении достаточного долгого периода времени, однако 3,7 тысяч лет назад этот вид окончательно вымер.

Американские ученые намерены попытаться восстановить вид: для этого ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки азиатского слона.

Ученые подчеркивают, что все опыты проводятся экс-виво: в качестве суррогатной матери будут использовать не живых слонов, а искусственную утробу. «Было бы неразумно подвергать опасности репродуктивные функции вымирающего вида», – заявил руководитель исследовательской группы профессор Джордж Черч.

Будущий гибрид слона и мамонта условно назвали mamephant. Предполагается, что это будет все-таки слон с некоторыми чертами и повадками «праотца»: у него будут маленькие уши, лохматая длинная шерсть, толстый слой подкожного жира, а также состав крови, идеально подходящий для жизни в условиях минусовых температур.

Главная цель проекта – восстановление климата и экосистемы Арктики. «Холодоустойчивые слоны смогут утаптывать сохраняющий тепло снег и поддерживать тем самым деревья зимой, а также создавать летом благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло. Они также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений», – цитирует Daily Mail профессора Черча.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.04.18

18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Хакеры обрушили сайт Роскомнадзора. / «Привет от Путина»: в Челябинске выяснили, кто помогает мэрии «душить» общественный протест. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»