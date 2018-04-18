На Землю прольется весенний звездный дождь

На Землю прольется звездный дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весенний звездопад Лириды начался 17 апреля. Поток ожидается небольшой: на пике – всего 20 метеоров в час, однако при ясной погоде он будет виден невооруженным глазом. Наиболее яркое звездное шоу ожидается 22 – 23 апреля. А продлится звездопад до 25 апреля. Наблюдать за ним лучше всего перед восходом солнца.

Лириды считаются одним из самых старых звездных потоков, наблюдаемых с Земли: впервые он был описан в китайской хронике «Цзо чжуань» в 687 году до нашей эры.

Москва, Игорь Юров

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