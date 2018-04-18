В Челябинске отключат светофоры на трех оживленных перекрестках

Челябинцев предупредили о профилактическом отключении светофоров.
Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурно-диспетчерской службе областного центра, сегодня, 18 февраля, на 5 часов будут отключены светофорные объекты на пересечении улицы Кирова и проспекта Победы.
Кроме того, планируется отключение светофоров на перекрестках Победы-Каслинская и Новороссийская-Машиностроителей.
Сегодня с 12:00 до 17:00 светофорные объекты на перечисленных перекрестках будут отключены для проведения профилактических и ремонтных работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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