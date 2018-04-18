Водитель маршрутки напал на пассажира с битой

Полиция разбирается в подробностях избиения челябинца маршрутчиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска около 18 часов 17 апреля. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

В районе улиц Сталеваров и Богдана Хмельницкого водитель микроавтобуса 72-го маршрута напал с битой на молодого челябинца. Прибывшие к месту конфликта полицейские попытались разнять оппонентов, но в этот момент подоспели три коллеги маршрутчика и начали избивать парня.

Лишь с помощью неравнодушных горожан стражам порядка удалось разнять оппонентов.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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