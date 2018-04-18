Жительница Южного Урала обвинила врачей в смерти своей матери

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти местной жительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в следственные органы региона с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников одного из лечебных учреждений Магнитогорска обратилась местная жительница, мать которой скончалась после проведенного лечения.

По данному проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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