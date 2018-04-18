В Металлургическом районе Челябинска наступила засуха

В Металлургическом райне Челябинска из-за аварии отключили водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня, 18 апреля, из-за аварии на электросетях отключено водоснабжение в домах и учреждениях Металлургического района. Ведутся восстановительные работы.

Авария на внутренних электросетях МУП «ПОВВ» стала причиной отключения насосной станции, обеспечивающей водоснабжением часть Металлургического района. В настоящее время место повреждения установлено, ведется ремонт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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