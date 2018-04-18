В Челябинске полиция отказалась возбуждать дело об обмане пенсионеров

Южноуральские полицейские отказались защищать пенсионеров, ставших жертвами аферистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Калининского района Челябинска поступили обращения пенсионеров на действия мошенников.

Под предлогом бесплатной помощи от администрации аферисты устанавливали фильтры для очистки воды на кухне, вводили пожилых людей в заблуждение, предлагая подписать договоры об оказании услуг, а затем принуждали к оплате работ по цене, вдвое превышавшей среднерыночную.

Кроме того, в прокуратуру из отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску поступил ряд материалов доследственных проверок по аналогичным фактам. По заявлениям граждан отделом полиции были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Прокурором района вынесенные постановления отменены, материалы проверок возвращены в отдел полиции с требованием о возбуждении уголовных дел ввиду наличия признаков состава преступления.

По требованию прокурора возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Общий ущерб от преступлений составил более 90 тысяч рублей. В настоящее время установлено, что от действий злоумышленников пострадало более пяти человек.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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