Медсестра «простила» инвалиду взятые у него в долг 40 тысяч рублей

В Челябинске медсестра «забыла» про взятые у инвалида 40 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку по обращению 40-летнего инвалида 2 группы, постоянно проживающего в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Мужчина обратился в прокуратуру за помощью в возврате переданных по договору займа денег.

«Установлено, что в октябре 2017 года между заявителем и санитаркой социального учреждения был заключен договор займа на полгода на сумму 41 тысяча 500 рублей. Денежные средства, скопленные инвалидом из получаемой пенсии, были переданы в полном объеме, однако свою обязанность по возврату денежных средств в установленный срок женщина не исполнила, от взятых на себя обязательств уклонилась и впоследствии уволилась из дома-интерната», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор района в защиту прав инвалида обратился в Аргаяшский районный суд Челябинской области о взыскании с должника суммы долга.

Рассмотрение искового заявления поставлено прокурором района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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