Челябинцам предлагают заплатить за обход блокировки Telegram

На Avito в Челябинске предлагают услуги по обходу блокировки Telegram.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе портала бесплатных объявлений, сразу после решения суда о блокировке популярного мессенджера Telegram в России на сайте объявлений Avito в Челябинске появились предложения услуг по настройке приложения для обхода ограничений Роскомнадзора.

Пользователи размещают объявления, включающие услуги по настройке бесплатных прокси-серверов, поиску качественных и настройке платных прокси-серверов, настройке VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) с использованием сторонних приложений, настройке VPN с использованием собственного сервера.

На Avito предлагают не только установку мессенджера и проведение необходимых настроек на мобильном оборудовании или компьютере, но и консультации, а также объяснение принципа обхода блокировки. Некоторые пользователи предлагают провести настройку удаленно.

Процесс блокировки популярного мессенджера в России начался 16 апреля, в этот же день в разделе «Услуги» сайта avito.ru появились первые предложения по обходу запрета. Обойти блокировку специалисты предлагают по цене от 100 до 1000 рублей.

Отметим, что сам Telegram распространяет инструкции по обходу блокировки мессенджера бесплатно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.18

В южноуральское минсоцотношений нагрянули силовики. / Медсестра «простила» инвалиду взятые у него в долг 40 тысяч рублей. / В Челябинске полиция отказалась возбуждать дело об обмане пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»