Энергетики предупреждают челябинцев о мошенниках, действующих от их имени

Челябинцам звонят аферисты, навязывая услуги от имени теплосетевой компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской теплосетевой компании (УТСК), о подозрительных звонках сообщили бдительные горожане.

Звонившие представляются сотрудниками бухгалтерии УТСК и сообщают о необходимости срочной замены приборов учета на трубах горячего водоснабжения, для чего требуется доступ в квартиру. Свои контактные данные и номер телефона мошенники не сообщают.

«Обращаем внимание, что УТСК поставляет тепловую энергию до «стены дома», компания не имеет отношения к внутридомовому оборудованию и личным приборам учета граждан», – отмечают в пресс-службе компании.

За установку и сохранность приборов учета отвечает собственник жилья, напоминают энергетики. По вопросам опломбирования приборов учета горячей воды необходимо обращаться в МУП «ПОВВ». Показания счетчиков горячей воды и отопления принимает «Городской центр начисления коммунальных услуг».

«Если возникнут вопросы, в том числе по сомнительным ситуациям, как подобные звонки, обращайтесь колл-центр УТСК: +7 (351) 246-40-00», – советуют в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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