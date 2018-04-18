Челябинских активистов задержали после акции в поддержку Telegram

Полиция задержала двух челябинцев после акции в поддержку Telegram.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистов движения «Весна» Александра Беляева и Альберта Муллаярова задержали на следующий день после акции протеста.

Напомним, 16 апреля несколько активистов движения «Весна» устроили в центре Челябинска акцию в поддержку Telegram. Челябинцы пришли к зданию территориального управления Роскомнадзора с повязками на глазах и с заклеенными ртами и оставили на пороге несколько бумажных самолетиков.

Вчера же, 17 апреля, один из активистов – Александр Беляев – сообщил, что его и Альберта Муллаярова доставили в ОВД «Тракторозаводский». «Причину задержания им не объясняют и продолжают держать в комнате для установления личностей задержанных», – сообщил портал «ОВД-инфо».

Продержав челябинцев около полутора часов, их отпустили, так и не сообщив причину задержания. Перед этим полицейские переписали личные данные и данные родителей Александра Беляева и сфотографировали активистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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