В Каслинском районе вспышка опасной инфекции

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов заявил о вспышке менингококковой инфекции в Каслинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, глава ведомства Анатолий Семенов подписал постановление «О проведении дополнительной вакцинации против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям в Каслинском муниципальном районе».

«В 2017 году впервые после 13-летнего отсутствия на указанной территории зарегистрировано 4 случая менингококковой инфекции, показатель превысил среднеобластной и составил 12,3 на 100 тысяч населения, – отмечается в документе. – На долю Каслинского района пришлось 22% от всех случаев менингококковой инфекции в Челябинской области в прошлом году. Регистрировалась очаговость в два случая заболевания генерализованными формами менингококковой инфекции в домашнем очаге».

Неблагополучная ситуация сохраняется и в 2018 году, уверен главный санитарный врач региона. За прошедший период в Каслинском районе зарегистрирован еще 1 случай генерализованной формы менингококковой инфекции у ребенка, показатель составил 3,07 на 100 тысяч населения.

«Значительный рост заболеваемости и формирование очаговости свидетельствуют о развитии эпидемического неблагополучия на указанной территории и требуют проведения дополнительных профилактических мер, в том числе вакцинации по эпидемическим показаниям», – говорится в документе. Вакцинации подлежат, в первую очередь, дети в возрасте до 8 лет, у которых эта инфекция чаще протекает в тяжелой форме с осложнениями, вплоть до летальных исходов, и студенты высших и средних учебных заведений.

В связи с этим Анатолий Семенов постановляет провести в Каслинском районе до 1 июля вакцинацию против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям детей в возрасте с 1 года до 8 лет включительно, учащихся первых двух курсов Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, а также воспитанников детских социальных учреждений с 1 года до 17 лет включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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