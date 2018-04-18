В Увельском районе в жутком ДТП погибли три человека

Трое южноуральцев, в том числе ребенок, погибли в аварии на региональной трассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, страшная авария произошла сегодня, 18 апреля, около 14:35, на 95 километре автодороги «Челябинск-Троицк».
«Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону Челябинска, при неустановленных на данный момент обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», – рассказали в полицейском ведомстве.
По предворительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле «Калина» погибли 3 человека, в том числе ребенок. Кроме того, в ДТП пострадали 6 человек, 3 из которых несовершеннолетение.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.04.18
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