Посетитель одного из баров в центре Челябинска отправил двух человек в больницу

Челябинец устроил поножовщину в одном из баров Кировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 апреля.

Подробности драки и число ее участников сейчас выясняет полиция. Известно лишь, что в результате конфликта два человека, включая прибывшего на вызов сотрудника ЧОПа, с ножевыми ранениями были доставлены в больницу. Участники потасовки (кроме охранника) были пьяны.

Устроивший поножовщину челябинец задержан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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