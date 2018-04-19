6,3 миллиона ущерба: и.о. главы Еткульского района предъявили обвинение

Исполняющему обязанности главы Еткульского муниципального района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по данным следствия, в 2014 году чиновник, превышая должностные полномочия, скрыл информацию о предоставлении муниципального земельного участка в аренду. Затем эта земля была передана в аренду предпринимателю для строительства на нем базы строительных материалов, что не соответствовало виду разрешенного использования. Впоследствии данный участок был выкуплен по льготной цене, существенно ниже рыночной стоимости, что причинило муниципальному бюджету ущерб в сумме более 2,4 миллиона рублей.

Также, в 2015 году южноуралец незаконно согласовал выдачу разрешения на строительство местному жителю на участке, который ранее был предоставлен тому в аренду, для целей, не связанных со строительством. Затем незаконное разрешение было отменено, что повлекло причинение ущерба гражданину в сумме более 3,9 миллиона рублей.

Указанные материалы поступили после проверки из органов прокуратуры, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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