Ни одной нормальной остановки: общественники оценили состояние остановочных комплексов на Южном Урале

Южноуральские общественники не нашли в регионе ни одной остановки, соответствующей всем нормам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, организация проводит мониторинг работы общественного транспорта и состояния остановочных комплексов. Общественная инспекция уже изучила ситуацию в Челябинске, Копейске и Красноармейском районе. Ни одной образцово-показательной остановки не выявлено.

При оценке состояния остановочных комплексов активисты Народного фронта обращают внимание на доступность, безопасность и комфортность остановок общественного транспорта. На данный момент проверено более 60 объектов.

«Особое внимание мы уделяем наличию посадочной площадки для высадки и посадки пассажиров, заездного кармана для общественного транспорта, павильона ожидания, скамьи, урны, расписания движения общественного транспорта, освещения комплекса, а также на конечных остановках общественного транспорта наличию, содержанию разворотных площадок и туалетов. К сожалению, проверив три муниципалитета, эксперты не обнаружили ни одной остановки, соответствующей всем требованиям и нормативам. Везде есть недочеты. Если в Челябинске отступления от нормативов минимальны, то в Красноармейском районе носят вызывающий характер. Зачастую нахождение на остановке небезопасно для жизни и здоровья пассажиров», – рассказал общественник Александр Бычков.

Лидирующее место в рейтинге худшего остановочного комплекса занимает посадочная площадка в деревне Сычево, единственный атрибут которой – железная коробка без крыши. Незначительно лучше ситуация с остановками в поселках Слава, Лазурный и Пашнино, где павильоны с крышей.

«Проводя мониторинг сельских остановочных комплексов, мы много общались с пассажирами, которые нам рассказали, что расписание движения транспорта не соблюдается. Людям зачастую приходится по часу стоять под проливным дождем в ожидании долгожданного автобуса или тратить значительные средства, чтобы уехать на такси или попутке. Для комфорта им нужно немного – починить крышу павильона ожидания, установить лавочку, поставить мусорку и вывесить соответствующее действительности расписание с номером телефона для жалоб и предложений. Кроме того, жители сел и деревень просят обратить внимание на автодороги, которые давно требуют ремонта», – рассказал челябинский активист Игорь Шакиров.

Особое внимание общественники обратили на наличие специальных атрибутов для помощи в передвижении маломобильных граждан. На данный момент не обнаружена ни одна остановка, оборудованная тактильной плиткой, информацией на шрифте Брайля и имеющая въезды для кресел-колясок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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