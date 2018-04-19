В челябинской школе учитель оставил ученика без обеда

Челябинского педагога обвинили в нарушении норм профессиональной этики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска по обращению родителей школьника проведена проверка по факту неправомерных действий учителя одного из образовательных учреждений города.

«Установлено, что, в результате возникшего конфликта с учеником, педагогом допущено некорректное поведение, выразившееся в применении методов воспитания, унижающих честь и достоинство несовершеннолетнего. Учитель в присутствии иных учащихся школы опрокинул в столовой еду ученика, не реагировавшего на его замечания», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В соответствии с законодательством обучающимся предоставляются академические права, в том числе право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, напомнили в надзорном ведомстве. Педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

По результатам проверки в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.18

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