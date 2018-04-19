Устал идти пешком: в Копейске полиция час гонялась за угонщиком-неудачником

В ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по факту попытки угона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ранним утром в дежурную часть отдела полиции Копейска от женщины, живущей в центре города, поступило сообщение о том, что незнакомец пытается угнать автомобиль ГАЗ, оставленный во дворе дома.

По данному сообщению начальником смены дежурной части на место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД. Узнав приметы, сотрудники полиции приступили к поиску и через час на одной из соседних улиц задержали разыскиваемого.

Задержанный 20-летний копейчанин рассказал, что возвращался с друзьями домой. Заметив автомобиль, припаркованный у жилого здания, он решил воспользоваться транспортом. Молодой человек, разбив стекло, проник в машину и попытался запустить двигатель, но у него не получилось это сделать. Потерпев неудачу, он отправился домой пешком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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