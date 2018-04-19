Начались массовые задержания противников уплотнительной застройки в центре Челябинска

Полиция вмешалась в конфликт строителей и челябинцев, выступающих против застройки их двора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двор дома №17 по улице Калинина навестили сотрудники полиции. На этот раз они провели массовые задержания пикетчиков, выступающих против строительства здесь высотного здания.

Напомним, конфликт между жителями и строительной компанией «Высотник», получившей разрешение на строительство на земельном участке, расположенном во дворе жилого дома, длится уже неделю. Застройщик пытается начать строительство, но сталкивается с активным противодействием жильцов дома.

Строители уже пытались «воздействовать» на челябинцев с помощью сотрудников частного охранного предприятия и неизвестных молодых людей. Однако горожане продолжают упорно выступать против строительства.

На сей раз застройщик обратился к полиции. Прибывший наряд провел массовые задержания жителей дома за препятствование строительству. При этом, по свидетельству очевидцев, задержания проходили с грубыми нарушениями Кодекса об административных правонарушениях. Также были задержаны помогающие жителям дома по Калинина, 17 активисты.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в отдел полиции «Калининский», действительно, были доставлены 3 гражданина «за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». На них составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП. При этом в полиции настаивают, что никаких нарушений во время задержания не было. Более того, горожане сами провоцировали полицейских.

Челябинск, Виктор Елисеев

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