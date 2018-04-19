Суд над экс-сенатором Констинтином Цыбко вышел на финишную прямую

В Челябинске заканчивается суд над бывшим представителем Южного Урала в Совете Федерации Константином Цыбко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 апреля в Челябинском областном суде состоится последнее заседание апелляционной инстанции по делу экс-сенатора Константина Цыбко, на котором он выступит с последним словом. Об этом сообщила его сестра.

Напомним, 3 августа прошлого года Озерский городской суд приговорил Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой в доход государства 70 миллионов рублей. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

В суде было установлено, что в 2012 году Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерска. Кроме того, Цыбко получил от предпринимателя Олега Лакницкого взятку в сумме 10 миллионов рублей за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Этот приговор обжаловали как адвокаты экс-сенатора, так и прокурор. В ходе судебных заседаний в Челябинском областном суде представитель прокуратуры попросил включить в состав обвинения еще два эпизода получения взятки и приговорить Константина Цыбко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом 500 миллионов рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года.

Сам экс-сенатор продолжает настаивать на полной своей невиновности. По словам Константина Цыбко, дело против него было сфальсифицировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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