российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 апреля 2018, 18:36 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Южноуральским родителям разрешили не выполнять решения родительских комитетов

На Южном Урале прокуратура добилась отмены обязательности решений родительских комитетов образовательных организаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Варненского района провело проверку локальных правовых актов образовательных учреждений на соответствие требованиям действующего законодательства.

Установлено, что локальными правовыми актами четырех детских садов и одной школы Варненского района предусмотрено, что родительские комитеты участвуют в подготовке учреждений к новому учебному году, оказывают помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок. При этом в положениях о родительском комитете также прописаны пункты об обязательности решений комитета и об ответственности за неисполнение возложенных на них задач и функций. В этом прокуроры усмотрели нарушение статьи 43 Конституции Российской Федерации и статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об общедоступности и бесплатности образования».

Прежде всего, речь о попытках обязать родителей вносить денежные пожертвования в добровольно-принудительном характере. Так как именно родительские комитеты в настоящее время определяют размер так называемого «пожертвования» и периодичность его внечения.

«По фактам выявленных нарушений прокурором района руководителям образовательных учреждений внесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены. Пункты, противоречащие законодательству, из локальных актов исключены», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.18

Суд над экс-сенатором Констинтином Цыбко вышел на финишную прямую. / В Челябинске по вине врачей умерла 17-летняя студентка. / Начались массовые задержания противников уплотнительной застройки в центре Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров