Южноуральским родителям разрешили не выполнять решения родительских комитетов

На Южном Урале прокуратура добилась отмены обязательности решений родительских комитетов образовательных организаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Варненского района провело проверку локальных правовых актов образовательных учреждений на соответствие требованиям действующего законодательства.

Установлено, что локальными правовыми актами четырех детских садов и одной школы Варненского района предусмотрено, что родительские комитеты участвуют в подготовке учреждений к новому учебному году, оказывают помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок. При этом в положениях о родительском комитете также прописаны пункты об обязательности решений комитета и об ответственности за неисполнение возложенных на них задач и функций. В этом прокуроры усмотрели нарушение статьи 43 Конституции Российской Федерации и статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об общедоступности и бесплатности образования».

Прежде всего, речь о попытках обязать родителей вносить денежные пожертвования в добровольно-принудительном характере. Так как именно родительские комитеты в настоящее время определяют размер так называемого «пожертвования» и периодичность его внечения.

«По фактам выявленных нарушений прокурором района руководителям образовательных учреждений внесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены. Пункты, противоречащие законодательству, из локальных актов исключены», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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