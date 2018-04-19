Холодно и мокро: на Южный Урал надвигается циклон

На Южный Урал надвигается циклон: дожди пойдут уже сегодня ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки ожидаются на всей территории области – в основном, небольшие. Но в горах возможны ливни.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, дожди зарядят до конца месяца. Перерывы в отдельных территориях возможны лишь в воскресенье и в четверг, 26 апреля.

При этом, если завтра будет еще относительно тепло, то с 21 апреля начнется резкое понижение температуры – в ночь на субботу дождь может даже перейти в снег. Днем столбики термометра не поднимутся выше +9, а Челябинску обещают +4 – +5.

В целом, температурный режим последней декады будет нестабильным: возможны скачки от +5 до +19 и обратно до +5. А 30 мая днем и вовсе ожидаются минусовые температуры.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.04.18

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