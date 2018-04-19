Челябинцам добавят СУшек: месяц в Шаголе будет гостить звено штурмовиков СУ-25

В Челябинск на месяц перебазировано звено военных самолетов СУ-25.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звено прибыло с авиабазы Кант в Киргизии для участия в предстоящих военных учениях.

«В конце апреля состоятся учения, в рамках которых Су-25 и бомбардировщики Су-24 проведут учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днем и ночью, а также выполнят бомбометание по наземным целям. Планируется, что расходуют более 200 управляемых и направляемых ракет, 150 авиационных бомб», – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Присутствие гостей горожане уже почувствовали: с самого утра над их головами периодически слышен гул пролетающих над городом штурмовиков.

Напомним, недовольство полетами военных самолетов над Челябинском его жители высказывают уже несколько лет: с момента размещения в начале 2010-х годов на авиабазе Шагол штурмовых самолетов СУ-24. В 2011 году горожане даже обратились в суд с требованием прекратить полеты штурмовиков Су-24 над городом, так как, по оценкам Роспотребнадзора, уровень шума, создаваемый самолетами, не соответствовал требованиям санитарных норм. В октябре 2012 года Челябинский областной суд поддержал южноуральцев. Однако в марте 2013 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию Минобороны и решил Су-24 летать над Челябинском с соблюдением требований по уровню шума.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.18

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