Кипяченая вода – по часам, устойчивый неприятный запах: южноуральский омбудсмен побывала в психбольнице в Мирном

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова проинспектировала психоневрологическую больницу в поселке Мирный.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате южноуральского омбудсмена, на сегодня коечный фонд клиники составляет 360 мест. В больнице проходят лечение 330 человек, 64 из которых находятся на принудительном лечении.

Советом при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества в июне 2017 года было указано на отсутствие доступной подъездной дороги к больнице, которая находится в границах Чебаркульского и Сосновского районов. Ситуация в марте 2018 года не изменилась, состояние дороги остается неудовлетворительным.

Также правозащитница отметила, что техническое и санитарное состояние больницы требует проведения текущего ремонта в некоторых отделениях: ремонта санузлов, замены окон и линолеума, покраски стен, побелки потолков.

Несмотря на то, что пациентов в лечебном учреждении в настоящий момент меньше, чем коек, в некоторых палатах находятся по 10 и более человек. Это «говорит о несоответствии нормоплощади на одного человека установленным нормативам и нарушении права пациента на уединение», – констатировали в аппарате уполномоченного. При этом в отделениях есть пустые палаты, которые используются как склад, для хранения мягкого инвентаря.

«Кровати с металлическими сетками и матрасы, а также стулья в обеденной зоне нуждаются в замене. В палатах отсутствуют стулья и прикроватные тумбочки для хранения предметов индивидуального пользования», – продолжают перечислять правозащитники.

Требует корректировки питьевой режим пациентов: больные пьют воду из-под крана в туалете; кипяченая вода доступна по часам.

В отделениях стоит устойчивый неприятный запах, помещения не проветриваются. В палатах строгого надзора отсутствуют списки проходящих лечение пациентов.

Отсутствуют условия для организации досуга пациентов и трудотерапии как части психиатрического лечения. В учреждении отсутствует библиотечный фонд. Регулярные прогулки пациентов отсутствуют.

«Уполномоченным по правам человека взяты на контроль соблюдение прав и условия пребывания граждан в местах принудительного содержания граждан. В Минздрав области готовятся предложения по улучшению материально-технической базы данного учреждения. По вопросу создания доступности подъездной дороги, находящейся в границах Чебаркульского и Сосновского районов, уполномоченный направила обращение губернатору Челябинской области», – резюмируют в аппарате омбудсмена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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