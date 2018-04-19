Челябинец погиб во время взрыва на заводе в Красноярске (ВИДЕО)

Житель Челябинска погиб во время взрыва на цементном заводе в Красноярске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 18 апреля. Южноуральская организация ООО «Инженерный Центр АС Теплострой», работающая по договору подряда, демонтировала старую трубу. Конструкцию разрушали направленными взрывами. После третьего взрыва труба не разрушилась до запланированного уровня.

Один из сотрудников организации спустился в трубу, чтобы выяснить, что произошло. Когда он закончил работы и начал подниматься, труба внезапно обрушилась.

Кусок конструкции с человеком внутри рухнул с 45-метровой высоты

48-летний мужчина упал вместе с обломками трубы и получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас в ситуации разбираются следователи краевого ГСУ СК.

Уже заявлено, что к гибели рабочего привело нарушение техники безопасности.

Челябинск, Павел Зварзин

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