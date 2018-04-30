Легкость и непостоянство. Гороскоп РИА «Новый День» на май 2018

В мае Солнце в первой половине месяца будет находиться у Тельца, а 21 числа перейдёт к Близнецам. Меркурий до 13 мая останется у Овна, потом уйдёт к Тельцу, и затем, 30 мая, окажется у Близнецов. Венера до 19 мая будет находиться в пределах Близнецов, а потом уйдёт к Раку. Марс в первой половине месяца пребывает у Козерога, а 16 числа перейдёт к Водолею.

Пока Солнце находится в Тельце, люди сосредоточены на достижении важных для них целей, проявляя при этом повышенную работоспособность, упорно и терпеливо преодолевая возникающие препятствия, и не отвлекаясь на второстепенные задачи. Благоприятный период для трудной работы. Переход Солнца к Близнецам приведёт к увеличению интеллектуальной активности, а также пробудит в людях стремление к знаниям, получению новой информации и общению. Подходящее время для разработки планов, учёбы, исследований, творчества, для деловых поездок, ведения переговоров, посредничества.

При Меркурии в Овне люди активны, общительны, склонны к спорам и импульсивным поступкам. В это время повышена вероятность конфликтов, особенно, по пустякам, так как люди не настроены на то, чтобы глубоко вникать в какие-либо вопросы, и предпочитают демонстрировать свой авторитет, вместо того, чтобы находить правильное решение. Переход Меркурия к Тельцу приведёт к уменьшению активности и большей сосредоточенности на практической стороне дел. Меркурий в Тельце располагает к тщательной, вдумчивой работе, неспешным размышлениям и осторожным выводам. В работе люди медлительны, спокойны, внимательны, терпеливы. В Близнецах Меркурий пробуждает в людях любопытство и общительность. При этом им не так важны знания, как сам процесс ознакомления с ними и возможность ими поделиться. В этот период возрастает скорость передачи информации, в том числе слухов, устанавливается большое количество контактов, многие из которых не приводят ни к чему. Тем не менее, важная информация и значимые связи в этот период обретаются легче, чем обычно.

Венера у Близнецов демонстрирует легкость в общении и непостоянство в стремлениях. Венера в этот период поверхностна, и надеяться на возникновение сколько-нибудь глубоких чувств бессмысленно. В финансовом плане Венера будет так же легкомысленна: в это время она легко получает деньги и легко их отдаёт. В это время она неудобна для серьёзной, сосредоточенной работы, но способствует случайным (и кратковременным) успехам, в том числе неожиданному обогащению. Венера в Раке настроена на духовную близость, ей важно глубинное сходство. Венера сентиментальна, и в поступках хочет выразить именно общность души. Для отношений между полами в этот период решающее значение имеет степень духовного сближения – чем она выше, тем дальше могут зайти отношения, и тем они будут крепче. При этом деловые отношения нередко перерастают в дружеские.

Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. В это время он наилучший помощник для тех, у кого есть чёткая цель и задача. Чем ясней представление о планируемых действиях, тем сильней будет положительное воздействие Марса, тем быстрей будет достигнут результат. Марс в этот период будет пробуждать в людях ответственность за результаты личного труда, настраивать на последовательность и упорство в работе. Марс в Водолее стремится к организации коллективных действий, рассчитывая достичь личной цели. Способствует началу нового дела, особенно, если оно прогрессивно, например, в нём используются новые технологии. Личный корыстный интерес в какой-то момент может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы, ещё до начала совместных действий, люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают.

Овен

В мае на Овнов-мужчин продолжит неблагоприятно влиять аспект Урана с Сатурном, который будет создавать помехи в основной работе до 16 числа. Поэтому первая половина месяца не подходит для проведения крупных преобразований, хотя необходимость изменений будет очевидна. Тем не менее, всю важную работу лучше перенести на вторую половину мая. Также до 16 числа ожидаются проблемы в совместной работе с коллегами и руководством, это неподходящее время для проявления лидерских качеств и продвижения в карьере. Гораздо лучше оцениваются отношения с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В обоих направлениях сложности ожидаются только 7 и 26 – 27 мая. В первом случае Солнце, Марс и Плутон будут подталкивать Овнов к энергичному и даже агрессивному продвижению своих намерений, и это приведёт к конфликту с партнёрами и сложностям при заключении договора. Рекомендуется не намечать на этот день никаких важных дел. Во втором промежутке (это выходные) Овны рискуют принять поспешное решение, соблазнившись некой выгодой, которая окажется иллюзорной. Также эти дни непригодны для посредничества. Наиболее благоприятный период для работы: 10 – 25 мая, но остальные дни тоже характеризуются положительно. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный до 24 мая. В последнюю неделю мелкие неприятности будет доставлять Овнам Венера. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: сложности ожидаются 6 – 11 и 24 – 27 мая. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 16 мая негативный, а далее неустойчивый. Материальное положение преимущественно благополучное: затруднения возможны 18 – 19 и 28 мая.

У Овнов-женщин, как и у мужчин, в первой половине месяца, до 15 мая, в гороскопе присутствует неблагоприятный аспект Урана с Сатурном. Поэтому затруднения ожидаются в основной работе, при совместной деятельности с коллегами, общении с руководством. Кроме того, это неподходящий промежуток для продвижения в карьере. Ожидается появление серьёзных препятствий при попытках сделать что-либо значительное, период не подходит для приведения преобразований. До середины месяца лучше действовать в одиночку. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное. Никаких крупных проектов в этом месяце скорей всего не будет, но в текущей деятельности Овны достигнут своих целей. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности на промежуток до 9 мая не очень позитивный, но затем до конца мая исключительно благоприятный, особенно, с 11 по 25 число. Аспект Юпитера с Плутоном указывает на удачный для Овнов ход событий в эти дни, существенные перемены в работе и увеличение собственной активности Овнов. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благоприятные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни, наоборот, в основном негативный. Материальное положение благополучное, с постепенным улучшением к концу месяца.

В первой декаде мая у Овнов-мужчин полностью отрицательно характеризуется основная деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а также по решению финансовых вопросов благоприятный, за исключением 7 мая. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже будет успешным, но 1 – 2 мая нежелательно заключать соглашение, договор.

У Овнов-женщин тоже полностью негативно оценивается основная деятельность. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами декада в основном непригодна. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин прогноз по выполнению основной работы до 16 мая негативный, а, начиная с этой даты, положительный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуются как полностью успешные.

У Овнов-женщин неблагоприятный промежуток в основной работе будет длится до 15 числа, а затем работа наладится. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный на всю декаду. В работе с местными партнёрами небольшие сложности возможны 19 мая.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной работе небольшие затруднения ожидаются 27 – 28 мая, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов осложнения возможны 26 – 28 мая. Для взаимодействия с далёкими партнёрами период преимущественно непригоден.

У Овнов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе трудности возможны 27 – 28 мая, прогноз по взаимодействию с местными партнёрами благоприятный.

Телец

Прогноз на май для Тельцов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Прогноз по основной работе на весь период положительный, только 19 мая (выходные), из-за Венеры, возможны некие неприятности при ведении дел с противоположным полом. Также этот день отрицательно характеризуется в прогнозе по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, в промежуток 5 – 7 мая возможны неожиданные неблагоприятные события, не рекомендуется в эти дни начинать новую деятельность, производить крупные преобразования. На остальное время прогноз положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами лучше всего будет идти в первую декаду, а хуже всего – в конце месяца, с 25 мая. До середины мая Тельцы могут значительно продвинуться в этом направлении. Прогноз по финансам положительный на весь месяц, но 26 мая не рекомендуются никакие сделки, операции. Гороскоп положительно характеризует коллективную деятельность Тельцов и в основном негативно – одиночную, самостоятельную работу. В первые две декады будут существовать условия для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до 13 мая характеризуются как напряжённые, а далее как благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно, за исключением промежутка 25 – 27 мая. Материальное положение благополучное, но 19 – 20 и 22 – 24 мая возможны непредвиденные расходы и потери.

У Тельцов-женщин гороскоп даёт почти полностью положительный прогноз по основной работе. Только в выходные, 12 – 13 мая, не рекомендуется заниматься рабочими вопросами, и в субботу 26 мая не рекомендуется принимать важное решение. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами наилучший период – первые две декады, до 19 числа. В промежуток 19 – 20 мая, из-за Юпитера и Сатурна, Тельцы либо не смогут преодолеть некое препятствие, либо преодолеют, но это окажется ещё хуже. Остальные дни до конца месяца в целом благоприятны. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается тоже как успешное, но все важные дела желательно завершить до 25 мая, так как в последнюю неделю в гороскопе преобладает негативное влияние Солнца, Меркурия и Венеры. Прогноз по работе с финансами положительный на весь месяц, но тоже не рекомендуется что-либо делать в выходные 12 – 13 мая, и не предпринимать ничего важного 26 мая. Гороскоп указывает, что одиночная, самостоятельная деятельность 26 – 27 мая окажется неудачной, поэтому нежелательно принимать на себя ответственность в эти дни. Для коллективной работы не подходят 10 – 12 и 20 – 21 мая. Прогноз по продвижению в карьере на весь месяц положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением конца месяца, с 25 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни позитивный, кроме 26 мая. Материальное положение благоприятное, но 19 мая возможны потери, а с 25 числа – различные затруднения.

В первой декаде мая у Тельцов-мужчин полностью положительно характеризуются основная профессиональная деятельность, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая сфера. При взаимодействии с местными партнёрами трудности возможны в промежуток 5 – 7 мая.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность на всю декаду оцениваются положительно.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин в основной работе трудности возможны 19 мая, при сотрудничестве с местными партнёрами – тоже 19 мая и ещё 11 – 12 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам благоприятный на всю декаду.

У Тельцов-женщин для выполнения основной работы и решения финансовых вопросов не подходят выходные 12 – 13 мая (на остальные дни прогноз положительный). Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное. Для работы с местными партнёрами не подходит промежуток 18 – 20 мая.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин прогноз по основной работе благоприятный, для решения финансовых вопросов не подходит 26 мая, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет успешным только в промежуток 22 – 24 мая, а при работе с местными партнёрами кратковременные затруднения будут возникать 24, 25 и 31 мая.

У Тельцов-женщин в основной работе небольшие трудности ожидаются 26 и 31 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением 31 числа. Для финансовой деятельности не рекомендуется 26 мая. При взаимодействии с далёкими партнёрами в течение всей декады ожидаются затруднения.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в мае сохраняется отрицательный прогноз для всей профессиональной деятельности. В гороскопе преобладает влияние негативных аспектов Плутона с Венерой, Ураном и Нептуном, из-за чего ожидаются различные неприятные происшествия, перемены к худшему, конфликты с коллегами, партнёрами, руководством. Период не подходит для серьёзных преобразований в работе, смены направления деятельности, возможно вмешательство крупных событий экономического, политического характера и, вследствие этого, нарушение планов. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами наиболее благоприятным периодом будет первая декада, поэтому все важные дела желательно завершить в эти дни. Начинать долговременный проект не рекомендуется. Прогноз по основной работе практически полностью негативный, при этом он ещё и ухудшается к концу месяца. Полностью отрицательно характеризуются перспективы взаимодействия с далёкими партнёрами. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, проблемы ожидаются в промежутки 4 – 5, 8 – 9, 14 – 15, 22 и 27 мая. Негативно оценивается как одиночная, так и коллективная работа. Также гороскоп даёт отрицательный прогноз по карьерному росту. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь месяц неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин май в профессиональном плане тоже в основном неблагоприятен. Лучше всего работа будет идти при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Здесь только 10 –11 мая возможен конфликт или упущение каких-то мелких, но важных деталей в общении с партнёрами, поэтому серьёзный разговор лучше перенести на другие дни. Наибольших успехов в этом направлении Близнецы достигнут в промежуток 14 – 21 мая. Прогноз по основной работе преимущественно негативный. Удачными будут дни во второй декаде, с 14 по 20 мая. В первую и третью декаду лучше ничем важным не заниматься. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оцениваются отрицательно. В течение месяца возможны только незначительные и кратковременные успехи. Гороскоп даёт в целом негативную оценку коллективной и одиночной деятельности Близнецов – исключением является середина месяца, когда возникнут условия для успешной работы совместно с коллегами. Не рекомендуется проявлять инициативу и использовать свои лидерские качества. Для продвижения в карьере месяц неблагоприятен. Рекомендуется изучать возможности расширения своей деятельности в будущем, период подходит для поиска альтернатив, исследований, получения новых знаний. Ситуация в доме, отношения с близкими в первой половине месяца напряжённые, а затем в основном благополучные. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение преимущественно благополучное, но в промежуток 4 – 7 мая возможны неприятности.

В первой декаде мая у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа оценивается как неудачная, за исключением промежутка 8 – 9 мая. Для решения финансовых вопросов не подходят 4 – 5 и 8 – 10 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Близнецов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами – за исключением 10 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный. Прогноз по финансам благоприятен только на 3 – 4 мая. Основная работа будет идти с трудом.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оцениваются полностью отрицательно. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит только промежуток 16 – 18 мая. Прогноз по решению финансовых вопросов в основном положительный: неблагоприятен только промежуток 14 – 15 мая.

У Близнецов-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Основная работа тоже оценивается как успешная. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин гороскоп преимущественно положительно оценивает финансовую деятельность: неблагоприятны только 22 и 27 мая. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также основная профессиональная деятельность характеризуются полностью негативно.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Основная работа, сотрудничество с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оцениваются отрицательно.

Рак

В мае у Раков-мужчин, из-за продолжающегося воздействия напряжённого аспекта Сатурна с Меркурием, сохраняется неблагоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, а также сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В этот период у Раков снизится интеллектуальный потенциал, они будут неспособны к принятию гибких решений, идеи коллег или партнёров будут восприниматься негативно, работа с информацией будет идти с трудом, и также это неблагоприятный период для обновления знаний. Не рекомендуется в этом месяце заниматься сложными проектами, принимать участие в трудных переговорах, составлять, изучать, подписывать договоры, документы. Не следует по собственной инициативе начинать какую-либо важную деятельность, проявлять лидерские качества. Желательно работу в указанных направлениях свести к минимуму. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, положительный, причём с улучшением в третьей декаде, когда включится гармоничный аспект Урана с Солнцем, создающий внешние и внутренние условия для инициативы и быстрого продвижения в делах. Прогноз по финансам благоприятен на первые две декады и полностью отрицательный на третью, с 21 мая. Хорошие перспективы продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни до 21 мая благоприятные, а затем отрицательные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин прогноз на май в профессиональном плане можно считать в основном благоприятным. Напряжённым будет период 16 – 25 мая – для основной деятельности и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. В этот промежуток Раки столкнутся с негативным влиянием Юпитера, который будет подталкивать к немедленным действиям, несмотря на их неготовность к этому. Возможно, Раки в это время будут действовать, надеясь на авось, либо пытаться использовать какие-то обходные пути, но, как показывает гороскоп, у них ничего не получится. Поэтому лучше ничего не планировать на это время, и всю важную работу перенести на потом (или выполнить раньше). На этот же промежуток, 16 – 25 мая, гороскоп даёт отрицательный прогноз для одиночной, самостоятельной деятельности (и положительный для коллективной), поэтому инициатива для Раков исключается. Не рекомендуется также настаивать на своём мнении в случае спора с коллегами. На периоды до и после этого промежутка прогноз по одиночной деятельности положительный, но также и для коллективной работы (кроме 27 – 31 мая). То есть в этом отношении Раки будут свободны в своих решениях. Прогноз по финансовой деятельности полностью благоприятен на весь месяц. Особенно удачным будет промежуток 7 – 22 мая. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 мая благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же, но наиболее благоприятным будет период 1 – 15 мая. Материальное положение благополучное.

В первой декаде мая у Раков-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин в основной работе сложности ожидаются 1 – 2 и 7 мая. То же самое относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный.

Во второй декаде у Раков-мужчин остаётся негативным прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам полностью положительный. При взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие затруднения возможны 17 мая.

У Раков-женщин для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами прогноз одинаковый: до 16 мая он благоприятный, а дальше отрицательный. Прогноз по финансам остаётся полностью положительным.

В третьей декаде у Раков-мужчин благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, финансовая деятельность и основная работа оцениваются негативно.

У Раков-женщин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами до 27 мая будут идти успешно, а на остальные дни прогноз отрицательный. Для финансовой деятельности прогноз остаётся положительным.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на май в профессиональном плане практически полностью благоприятный. В гороскопе преобладают гармоничные аспекты Юпитера, Урана, Сатурна с Солнцем и ближними планетами. Это создаст для Львов широкие возможности для применения своих деловых и творческих качеств, инициативы, эффективного взаимодействия с коллегами и партнёрами, воплощения своих замыслов и продвижения в работе. Прогноз по основной профессиональной деятельности указывает на незначительные трудности 3, 4 и 31 мая. В первые два дня Львы могут соблазниться неосуществимой фантазией, а в конце месяца поспешить с реализацией неподготовленной идеи. На все остальные дни прогноз позитивный. Точно также гороскоп характеризует сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, чем указывает, на что нужно будет обратить особое внимание. Финансовая деятельность оценивается как полностью успешная в течение всего месяца. Прогноз по коллективной работе преимущественно отрицательный, а по одиночной деятельности, наоборот, положительный (за исключением 3, 4 и 31 мая). Перспективы карьерного роста оцениваются в принципе положительно, но скорей всего эти возможности останутся нереализованными. Ситуация в доме, отношения с близкими большей частью благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин в гороскопе на май выделяются два напряжённых аспекта Нептуна с Венерой и Марсом. Они заденут финансовую сторону деятельности и, возможно, финансовые отношения с окружающими (скорей не с коллегами по работе, а со знакомыми или посторонними). В то же время негативный Марс может осложнить отношения с кем-то из коллег или побуждать Львов к поспешным действиям. Негативный аспект Венеры предупреждает о необходимости осторожности при заключении сделок, в расчётах, а также о полном исключении риска. Попытки действовать на авось в финансовой сфере крайне не рекомендуются. Прогноз по основной работе почти полностью положительный. Здесь только в выходные 12 – 13 мая Львы столкнутся с неблагоприятным воздействием аспекта Солнца и Плутона, который помешает им успешно проявить инициативу. Не рекомендуется в эти дни спешить с осуществлением внезапно возникшей идеи: в распоряжении Львов весь май. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется одинаково положительно на весь период, причём промежуток 12 – 13 мая в гороскопе тоже выделен как неблагоприятный. Гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе Львов: в коллективной деятельности регулярно будут возникать трудности, хотя отрицательным этот прогноз назвать всё-таки нельзя. Продвижения в карьере скорей всего не будет. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде мая у Львов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами трудности могут возникнуть в промежуток 3 – 4 мая (на остальные дни прогноз положительный). Прогноз по финансам полностью благоприятный.

У Львов-женщин, наоборот, финансовая деятельность оценивается негативно, а сотрудничество с партнёрами и основная работа характеризуются как полностью успешные.

Во второй декаде у Львов-мужчин прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, решению финансовых вопросов полностью благоприятный.

У Львов-женщин сохраняется негативный прогноз по финансам. Для основной работы и взаимодействия с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 12 – 13 мая.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами остаётся положительным, за исключением 31 мая. Финансовая деятельность оценивается как полностью успешная.

У Львов-женщин по-прежнему отрицательно характеризуется финансовая сфера, а прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с партнёрами полностью положительный.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на май в профессиональном плане преимущественно положительный, но их ждут сложности при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами из-за негативного влияния аспектов Сатурна с Ураном. В начале месяца, в промежуток 1 – 3 мая, вероятно вмешательство посторонних обстоятельств при начале какой-либо новой деятельности. В этот момент также не следует соглашаться на совместный проект с партнёрами. Затем, начиная с 16 мая, воздействие Сатурна и Урана станет постоянным до конца месяца, и будет создавать препятствия любой деятельности Дев, особенно, обновлению производства, смене направления работы. Рекомендуется перенести планы развития на другой месяц, а в мае заниматься только текущей работой. Прогноз по выполнению основной работы положительный на промежуток 5 – 23 мая. В дни до и после этого периода Девы будут сталкиваться с помехами в своей деятельности (Сатурн). Точно такой же прогноз гороскоп даёт и по работе с финансами, что указывает на её связь с основной деятельностью. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается большей частью положительно, но в начале мая, 1 – 3 числа, принимать ответственные решения тоже не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение также благополучное, но 19 мая следует проявить осторожность в расходах.

У Дев-женщин прогноз по основной профессиональной деятельности преимущественно отрицательный. В этой работе они окажутся под воздействием напряжённого аспекта Урана с Сатурном. В течение всего мая конфликт между этими двумя планетами будет выражаться в необходимости произвести значительные изменения в работе, использовании новых методов или нового оборудования, и невозможности всё это осуществить из-за возникающих препятствий. При этом возможны споры с руководством или коллегами и, как указывает гороскоп, это негативно проявится в коллективной работе и также отразится на перспективах карьерного роста. Поэтому рекомендуется не предпринимать ничего по своей инициативе и не принимать участия в обсуждении острых вопросов. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами позитивный на первую половину месяца, до 19 мая, и отрицательный на вторую, до самого конца. Желательно всю важную работу выполнить в промежуток 3 – 18 мая. На этот же момент указывает прогноз по финансам, где наибольшие успехи приходятся на тот же период 3 – 18 мая, а промежуток с 24 числа и до конца месяца обозначен как неудачный. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно на весь месяц, кроме 31 мая. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 16 – 17 и 29 – 31 мая. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде мая у Дев-мужчин прогноз по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный на промежуток 1 – 3 мая, и положительный на остальные дни. При взаимодействии с местными партнёрами в этот промежуток тоже желательно проявить осторожность.

У Дев-женщин прогноз по выполнению основной работы в эту декаду полностью отрицательный, а прогноз по финансам и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью положительный.

Во второй декаде у Дев-мужчин положительно характеризуются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 19 мая, а взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется.

У Дев-женщин полностью благоприятный прогноз по решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы негативный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется положительно, за исключением 19 мая.

В третьей декаде у Дев-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе 24, 27 и 31 мая ожидаются некоторые трудности. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами преимущественно негативный.

У Дев-женщин, за исключением 31 мая, благоприятный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа, финансовая деятельность и взаимодействие с местными партнёрами характеризуется отрицательно.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на май в целом благоприятный, но в промежуток 10 – 14 мая на них будет воздействовать довольно сильный напряжённый аспект Марса с Меркурием, который заденет основную работу, отношения с местными деловыми партнёрами и отразится на финансовой деятельности. Также в этот момент возможен конфликт с руководством. На это время рекомендуется исключить проведение важных переговоров, а также избегать участия в спорах по острым вопросам. Кроме того, в основной работе кратковременные трудности ожидаются 1, 3 – 4 и 19 мая. А наиболее благоприятна для этой деятельности вторая декада. При решении финансовых вопросов небольшие проблемы возникнут 1, 19 и 25 мая. Для сотрудничества с местными партнёрами не вполне подходят промежутки 1 – 3, 19 – 20 и 31 мая. Меньше всего затруднений возникнет при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – здесь только 2 – 3 мая ожидаются помехи, причём даже не от партнёров, а от коллег или руководства. Далее работа будет идти благополучно, с некоторым улучшением в третьей декаде (возможно, в последней декаде Весы обнаружат новую перспективу в совместной деятельности с партнёрами, и начнут подготовительную работу в этом направлении). Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением промежутка 2 – 4 мая, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме выходных 12 – 13 мая. Материальное положение благополучное, но 3 – 4 мая возможны потери, не рекомендуется делать какие-либо покупки.

У Весов-женщин прогноз преимущественно благоприятный. Для выполнения основной работы не подходят выходные 19 – 20 мая: в эти дни не рекомендуется деловое общение с коллегами, руководством, партнёрами, так как напряжённые аспекты Венеры будут провоцировать Весы на конфликт. В промежуток 4 – 5 мая возможна неожиданная удача в делах. С 29 мая аспект Юпитера с Меркурием будет помогать решать задачи, требующие интенсивного делового общения. Скорей всего это проявится в сотрудничестве с местными партнёрами, так как именно на эти дни гороскоп даёт очень благоприятный прогноз для этой сферы деятельности. Кроме того, существенное продвижение в делах или другие успехи ожидаются в промежуток 1 – 4 мая. А вот 5 – 6 (выходные), 19 и 22 мая лучше воздержать от решения важных вопросов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как преимущественно успешное, и при этом вторая половина месяца, с 18 мая, по прогнозу, окажется значительно лучше первой. Возможно, Весы приступят к осуществлению некоего перспективного плана или в их прежней работе возникнут новые обстоятельства, улучшающие их положение. Для решения финансовых вопросов наилучший период: 4 – 22 мая, а до и после него Весы столкнутся с затруднениями. Во второй половины месяца возникнут условия для инициативы и продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 15 мая скорей неблагоприятный, а далее положительный. Материальное положение неустойчивое.

В первой декаде мая у Весов-мужчин трудности в основной работе ожидаются 1, 3 – 4 и 10 мая. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 4 – 9 мая. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения возникнут 2 – 3 мая. Для решения финансовых вопросов не подходит 1 и 10 мая.

У Весов-женщин небольшие сложности в основной работе могут возникнуть 1 – 2 мая. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 5 – 6 мая, а для работы с далёкими партнёрами – 3 мая. Финансами лучше заниматься, начиная с 4 числа.

Во второй декаде у Весов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными партнёрами и финансам одинаковый: трудности ожидаются 11 – 14 мая, и также кратковременные осложнения возможны 19 мая. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как полностью успешное.

У Весов-женщин на этот период полностью благоприятный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами трудности ожидаются 19 мая, а в основной работе – в промежуток 19 – 20 мая.

В третьей декаде у Весов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит 31 мая. При решении финансовых вопросов следует проявить осторожность 25 мая.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой сфере и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе незначительные затруднения возможны 22 мая, а наибольшие успехи ожидаются с 29 мая. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами точно такой же.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на май неблагоприятный. Астрологический фон состоит преимущественно из напряжённых аспектов Юпитера, Урана, Нептуна и Плутона в их взаимодействии с Солнцем и ближними планетами. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ситуация начнёт выправляться только с 29 числа, когда прекратит действовать напряжённый аспект Урана и Меркурия. В целом период не подходит для начала новой деятельности, принятия серьёзных решений, выполнения сложной интеллектуальной работы. Также в это время возможно вмешательство внешних неблагоприятных факторов. Гороскоп указывает на нежелательность инициативы, прогноз по одиночной самостоятельной деятельности на весь месяц отрицательный. Финансовая деятельность тоже характеризуется как неудачная. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным в промежуток 10 – 22 мая, но для этого должны возникнуть благоприятные сопутствующие обстоятельства, возможно, неожиданные, а собственные усилия в этом направлении результата не дадут. Также период не подходит для коллективной работы и продвижения в карьере. Рекомендуется снизить деловую активность. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 5 – 20 мая напряжённые, а до и после него – благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение преимущественно благополучное.

У Скорпионов-женщин прогноз по выполнению основной работы отрицательный на весь месяц. Возможны небольшие успехи в текущей работе, но приступать к новому, долгосрочному, проекту не рекомендуется. Аспект Плутона с Нептуном указывает на значительную отрицательную роль внешних факторов, так что одних только собственных действий для успеха окажется недостаточно. Скорпионы не смогут контролировать ход событий, поэтому риск нежелателен. Такой же негативный прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Возможности и средства достижения успеха окажутся вне пределов досягаемости Скорпионов. Также гороскоп отрицательно характеризует одиночную, самостоятельную деятельность в этом месяце (прогноз по коллективной работе преимущественно положительный). Поэтому не рекомендуется проявлять инициативу и использовать свои лидерские качества. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности в целом благоприятный, хотя периодически будут возникать затруднения. Для работы с партнёрами не вполне удачными будут 2 – 3, 16 – 17, 20 и 28 мая. Решением финансовых вопросов лучше не заниматься 1 – 2, 18 – 19 и 26 – 29 мая. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 2 – 3 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первую половину месяца, до 15 мая, положительный, а далее негативный. Материальное положение до 15 мая благополучное, а во второй половине месяца неустойчивое.

В первой декаде мая у Скорпионов-мужчин полностью неблагоприятный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят только 10 мая.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими партнёрами тоже отрицательный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, за исключением 2 – 3 мая. При работе с финансами трудности ожидаются 1 – 2 мая.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин остаётся негативным прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается как полностью успешное.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью неблагоприятный, а по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными партнёрами – преимущественно неблагоприятный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 29 мая остаётся отрицательным. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным только 21 – 22 мая. Прогноз по финансам почти полностью отрицательный (возможны только короткие разовые операции).

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: здесь только 28 мая ожидаются затруднения в работе. Основная работа характеризуется негативно, хотя 29 – 30 мая возможен кратковременный успех. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 24 – 25 мая. В финансовой сфере ожидаются трудности.

Стрелец

В мае гороскоп у Стрельцов-мужчин указывает на сложности в работе с далёкими деловыми партнёрами и – во второй половине месяца – в сфере финансов. Соединение Плутона с Сатурном, которое будет воздействовать на Стрельцов весь месяц, говорит о негативном влиянии внешних факторов, которые будут неподконтрольны Скорпионам. Скорей всего, это влияние экономической и политической ситуации. Деловые партнёры могут использовать её для обмана Стрельцов, но также могут и сами пострадать от событий, из-за чего не смогут выполнить свои обязательства. Поэтому рекомендуется все дела с далёкими партнёрами отложить на более благоприятный период. С 14 мая начнёт действовать неблагоприятный аспект Сатурна с Ураном, который указывает на возможность неожиданных происшествий, а также на различные задержки в работе, вызванные объективными причинами. В финансовой сфере это грозит неполучением ожидаемых сумм, срывом договорённостей, потерями. Поэтому заниматься важными финансовыми вопросами в этот период не рекомендуется. Кроме того, гороскоп подсказывает, что во второй половине мая Стрельцам не следует участвовать в коллективной работе, в том числе в принятии важных решений. Гороскоп положительно характеризует одиночную, самостоятельную деятельность – на весь месяц. Прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, но в выходные 12 – 13 мая делами заниматься не следует. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 23 – 25 и 31 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме промежутков 1 – 2 и 30 – 31 мая. Материальное положение благополучное, кроме, опять же, 1 – 2 и 30 – 31 мая.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт негативный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. На эту деятельность сильное влияние окажут негативные аспекты Сатурна с Меркурием, Венерой и Ураном. Стрельцов ожидают проблемы в общении с коллегами, партнёрами, руководством, трудности в установлении контактов с окружающими. Также это неподходящий период дл обращения в официальные органы, юридические организации и вышестоящие инстанции. В течение всего месяца возможны неожиданные происшествия. Период также не подходит для обновления производства, начала нового проекта, смены направления деятельности. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный, некоторые проблем ожидаются в промежутки 1 – 3 и 30 – 31 мая. В обоих случаях Стрельцы окажутся под негативным воздействием Нептуна и могут принять неосуществимое решение. Финансовая деятельность тоже характеризуется преимущественно положительно, особенно, в первой декаде, до 11 числа. Сложности могут возникнуть в конце месяца, 30 – 31 мая, из-за Нептуна. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются в основном положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде мая у Стрельцов-мужчин положительно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и, частично, финансовая деятельность (кроме 1 и 8 мая, когда возможны кратковременные трудности). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 1, 3 и 7 мая. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин, за исключением 12 – 13 мая, по-прежнему положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Работа с финансами будет успешной только в промежуток 11 – 13 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая сфера. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами остаётся негативным.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин в целом благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, и полностью негативный прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими партнёрами.

У Стрельцов-женщин для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 30 – 31 мая. В финансовой сфере трудности ожидаются 24 и 30 – 31 мая. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами снова негативный.

Козерог

Гороскоп на май у Козерогов-мужчин в целом положительный. В основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами особых проблем не наблюдается. Только в промежуток 15 – 16 мая, находясь под влиянием напряжённых аспектов Венеры и Меркурия, Козероги могут совершить ошибку или испортить переговоры с партнёрами, неверно истолковав полученную информацию. Поэтому рекомендуется на эти дни ничего важного не планировать. В остальные дни Юпитер, Солнце и Марс будут стимулировать деловую активность Козерогов, и это поможет им в текущей работе. Наиболее удачное время для указанной деятельности – середина месяца, вторая декада. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже будет идти успешно, хотя трудностей в этом направлении деятельности будет больше. В начале и конце месяца, 1 – 2 и 31 мая, сложатся неблагоприятные внешние условия, поэтому не рекомендуется в эти дни спешить с принятием решения и началом новой деятельности, особенно, под влиянием эмоций. В остальное время Козероги столкнутся с мелкими затруднениями в рамках повседневных задач. Для решения финансовых вопросов лучше подходит первая половина месяца, особенно, первая декада, но и дальше существенных трудностей не будет. Только 31 мая, на всякий случай, нежелательно осуществлять какую-либо крупную финансовую операцию. Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 мая скорей напряжённые, но только периодически, а затем до конца месяца в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутка 4 – 5 мая. Материальное положение до 15 мая благополучное, а дальше неустойчивое.

У Козерогов-женщин прогноз в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В основной работе только 10 – 11 мая может возникнуть острая ситуация в отношениях с коллегами, партнёрами или руководством. Козероги попытаются проявить инициативу или лидерские качества, и это не встретит одобрения. Кстати, этот момент входит в промежуток 8 – 12 мая, который гороскоп определяет как непригодный для коллективной работы. Поэтому Козерогам лучше в эти дни работать в одиночку (прогноз по самостоятельной работе на весь месяц благоприятный). Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Здесь только 4 – 5 мая в работе ожидаются помехи – какие-то мелкие неприятности, недоразумения, например, срыв встречи из-за нелепого пустяка. На всякий случай, не рекомендуется планировать на эти дни что-либо важное. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 8 – 12 мая. В этот момент может возникнуть ситуация, когда Козероги будут вынуждены прилагать очень большие усилия для преодоления препятствия, которое невозможно преодолеть (например, по распоряжению руководства, от которого нельзя отказаться). В любом случае, в этот промежуток лучше либо ничего важного не делать, либо постараться протянуть время, пока он не закончится. На остальное время прогноз положительный, но в третьей декаде Козероги столкнутся с множеством мелких помех. Прогноз по финансам благоприятный, за исключением 10, 20 и 25 мая. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 4 – 5 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный с 11 числа. Материальное положение благополучное.

В первой декаде мая у Козерогов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 3 – 5 мая. Финансовая деятельность до 6 мая оценивается как успешная, а с этой даты и до конца декады ожидаются трудности.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе положительный, за исключением 10 мая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 4 – 5 мая. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 7 мая положительный, а затем негативный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин в промежуток 15 – 16 мая ожидаются трудности в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнерами решению финансовых вопросов положительный, за исключением 20 мая.

У Козерогов-женщин полностью благоприятный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов могут возникнуть затруднения 19 – 20 мая, а при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 11 – 13 мая.

В третью декаду у Козерогов-мужчин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов возможны затруднения 25 и 31 мая. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит 31 мая.

У Козерогов-женщин остаётся полностью благоприятным прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере сложности ожидаются 25 мая, а при взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие проблемы возникнут 28 и 31 мая.

Водолей

В мае гороскоп у Водолеев-мужчин в целом благоприятный, но в третьей декаде, с 20 числа, начнёт действовать соединение Сатурна с Ураном, которое сильно повлияет на отношения с далёкими деловыми партнёрами и финансовую сферу. В этот период Водолеи окажутся неспособны достичь своих целей, при этом возможны финансовые потери или задержки в получении денежных сумм. Возможны неприятные происшествия, неожиданные и непреодолимые препятствия в работе, срыв планов. Рекомендуется всю важную работу закончить до наступления третьей декады, а также ничего важного на это время не планировать. Прогноз на первые две декады по указанным направлениям деятельности полностью положительный. Основная работа характеризуется как успешная. Некоторые трудности, по гороскопу, возникнут 1, 19 и 30 – 31 мая. В эти дни нежелательно принимать важные решения, поскольку они скорей всего окажутся невыполнимыми. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, а небольшие помехи ожидаются тоже 19 и 31 мая. На всякий случай, в эти дни лучше не заключать никаких сделок. В третьей декаде не рекомендуется коллективная работа и коллективное принятие решений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 29 – 31 мая. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно, но 24 мая гороскопом оценивается негативно. Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин гороскоп преимущественно неблагоприятный. Астрологический фон сформируется из большого числа негативных аспектов Урана, Плутона, Сатурна и Юпитера, что в наибольшей степени отразится на основной работе и сотрудничестве с далёкими деловыми партнерами. По этим направлениям деятельности прогноз на весь месяц отрицательный. Период не подходит для серьёзной интеллектуальной деятельности, начала крупного проекта, а также для значительных преобразований в производственной или административной сфере. Кроме того, гороскоп на весь месяц даёт негативный прогноз по сотрудничеству с коллегами и деловым отношениям с руководством. Перспективы продвижения в карьере тоже оцениваются негативно. Относительно благоприятен прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Здесь сложности ожидаются в промежуток 15 – 19 мая, а также в конце месяца, 28 и 31 мая. В первом случае Водолеи должны будут постараться избежать обмана со стороны партнёров, и для этого им следует избегать излишней откровенности, а также нежелательно идти на прямой конфликт. В остальное время их деятельность будет успешной. Прогноз по финансовой деятельности положительный на промежуток 7 – 22 мая. В первые дни месяца никакие финансовые операции не желательны, а в конце мая Водолеи будут сталкиваться с регулярными трудностями. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются в основном положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде мая у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Положительно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения ожидаются только 1 мая.

У Водолеев-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность до 6 мая оценивается негативно, а с этой даты – положительно. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин сохраняется полностью положительный прогноз по финансам. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы ожидаются 19 мая. Взаимодействие с далёкими партнёрами до 19 мая характеризуется как успешное, а затем – как неудачное.

У Водолеев-женщин полностью положительный прогноз по решению финансовых вопросов. Основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается как полностью неудачные. Прогноз по работе с местными партнёрами преимущественно неблагоприятный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин в основной работе некоторые трудности возникнут 30 – 31 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением 31 мая. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется полностью негативно. Прогноз по финансам положительный только на 21 – 22 мая.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. При взаимодействии с местными партнёрами затруднения ожидаются 31 мая, а при решении финансовых вопросов – 24, 27 – 28 и 30 – 31 мая.

Рыбы

В мае у Рыб-мужчин гороскоп останется благоприятным. В течение всего месяца определяющую роль будет играть гармоничный аспект Урана с Меркурием, что указывает на повышенные интеллектуальные возможности и широкое использование деловых и неформальных отношений. Успех в работе в значительной мере будет зависеть от контактов с окружающими и применения творческих способностей. В этот период возможно установление новых перспективных связей или получение важной информации. Воздействие Урана, кроме того, предопределит благоприятный ход событий. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом наиболее благоприятным для работы периодом будет вторая декада. В основной работе тоже никаких проблем не предвидится, и тоже вторая декада станет наиболее успешной. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет развиваться с улучшением, а негативно оценивается только промежуток 10 – 11 мая. В эти дни, под влиянием Солнца с Плутоном, может возникнуть конфликт при распределении полномочий или решении важного вопроса. Скорей всего это будет связано с финансами, поскольку в прогнозе по решению финансовых вопросов этот промежуток тоже характеризуется негативно. Остальные дни оцениваются положительно. В финансовой сфере, кроме указанного промежутка, небольшие трудности ожидаются 25 мая: возможна попытка обмана. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений преимущественно благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 10 – 11 мая.

У Рыб-женщин прогноз в целом положительный, но в третьей декаде усилится роль напряжённых аспектов, что сильней всего проявится в финансовой сфере. Поэтому важные финансовые решения лучше принять в первой декаде, когда ситуация будет наиболее подходящей для работы. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное вплоть до 27 мая, когда на Рыб начнёт влиять напряжённый аспект Марса с Юпитером. Рыбы могут испытать сильное стремление к действию вопреки своей неготовности, при этом может возникнуть конфликт с коллегами, но и независимо от этого конфликта Рыбы не смогут реализовать свою идею. Наилучший момент для работы с далёкими партнёрами – промежуток 19 – 26 мая. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, а наибольших успехов, по гороскопу, Рыбы достигнут в период 14 – 22 мая. Затем, с 23 по 26 мая, их эффективность снизится до минимума, но в конце месяца они снова достигнут неплохих результатов. Прогноз по основной деятельности тоже благоприятный. Некоторые трудности Рыбы испытают 10 – 11 и 25 мая. В обоих случаях им следует воздержаться от попыток что-либо изменить, поскольку, под влиянием негативного Плутона, эти изменения окажутся к худшему. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, большей частью напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 12 мая негативный, а затем в основном положительный. Материальное положение тоже до 12 мая неудовлетворительное, а дальше относительно благополучное.

В первой декаде мая у Рыб-мужчин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 10 мая.

У Рыб-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при решении финансовых вопросов затруднения возможны 10 мая. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности прогнозируются на 3 – 4 мая.

Во второй декаде у Рыб-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся положительным. При решении финансовых вопросов и взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами могут возникнуть небольшие затруднения 11 – 12 мая.

У Рыб-женщин 11 – 12 мая отмечается как неблагоприятный промежуток для основной работы и решения финансовых вопросов. Кроме того, некоторые сложности с финансами могут возникнуть 15 и 20 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 15 и 16 мая, а при работе с местными партнёрами затруднения ожидаются 12 – 13 и 19 мая.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп положительно характеризует выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 25 мая.

У Рыб-женщин основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное. В сфере финансов проблемы ожидаются 21 – 22, 25 и 30 мая. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 27 мая характеризуется как успешное, а затем регулярно будут возникать помехи.

Москва, Денис Вербицкий

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